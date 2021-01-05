Завершено расследование дела о серии краж из автомобилей в Гомельской области

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца Пинска - мужчина обвиняется в хищении имущества из автомобилей в Гомельском регионе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Обвиняемый уже девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Последнее наказание отбывал в исправительном учреждении открытого типа в Гомельском районе. После освобождения остался жить и работать в областном центре. И спустя пару лет вновь нарушил закон.

Так, с августа 2019 года по май 2020-го мужчина совершил более 40 краж из автомобилей в Гомеле, Гомельском районе, Жлобине, Калинковичах, Добруше, Хойниках, Мозыре.

Как рассказала официальный представитель, мужчина подыскивал на неохраняемых парковках во дворах подержанные иномарки и по ночам взламывал замки крышек багажников, иногда - водительских дверей. Из машин исчезали автомобильные аксессуары, строительные инструменты и материалы, видеорегистраторы, автомагнитолы, топливо, другое имущество. Общая сумма похищенного превысила Br13 тыс.

Мужчину задержали сотрудники милиции. Часть похищенного обнаружили при обыске по месту жительства фигуранта и в гараже, который он арендовал.

Уроженцу Брестской области предъявлено обвинение по ч.2 ст.205, ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, покушение на кражу) УК. Он заключен под стражу.

Дело передано прокурору для направления в суд.-0-