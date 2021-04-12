Завершено расследование дела о жестоком убийстве жителя Шумилинского района

12 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве мужчины в Шумилинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 ноября 2020 года во время распития алкогольных напитков в деревне Добрино Шумилинского района между 59-летним хозяином дома и его гостем произошел конфликт. В результате ссоры 45-летний мужчина нанес жертве удары ножом и многочисленные травмы твердым тупым предметом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Мужчина скончался от множественных колото-резаных и резаных ран, массивной кровопотери и развития геморрагического шока.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, собрали характеризующий материал. Изъята одежда обвиняемого, в которой он находился в момент совершения преступления. На ней обнаружены следы крови погибшего. Согласно результатам медицинского освидетельствования, проведенного днем 4 ноября, содержание алкоголя в выдохе мужчины составило 2,95 промилле.

Специалисты ГКСЭ провели ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-