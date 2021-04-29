Завершено расследование дела об оскорблении судьи в Молодечно

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об оскорблении судьи. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"Установлено, что 22-летняя жительница Молодечно 29 сентября прошлого года в деструктивном чате Telegram опубликовала два комментария, содержащих оскорбления в адрес судьи районного суда. Комментарии сопровождались ненормативной лексикой и были связаны с осуществлением указанным должностным лицом своих служебных обязанностей. Следователем допрошены обвиняемая, потерпевшая, к материалам дела приобщено заключение лингвистической экспертизы. Осмотром мобильного телефона обвиняемой подтверждена ее причастность к совершению противоправных действий", - рассказали в ведомстве.

Из материалов дела следует, что жительница Молодечно ранее привлекалась к административной ответственности за участие в августе 2020 года в несанкционированном массовом мероприятии, дело было рассмотрено судьей районного суда. Девушка была недовольна назначенным ей взысканием в виде штрафа в размере 20 БВ, в связи с чем у нее имелись претензии к судье, поэтому и опубликовала оскорбительные комментарии в местном Telegram-чате. При допросе обвиняемая полностью признала себя виновной.

"Действия автора комментариев квалифицированы по ст.391 (оскорбление судьи) УК. Расследование уголовного дела завершено. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд", - добавили в СК.

Следователи обращают внимание, что оскорбления правоохранителей, судей, в том числе в Telegram-каналах, не остаются безнаказанными. Так, за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по ст.369 УК, за оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия - по ст.391 УК. Санкции данных статей предусматривают наказание до трех лет ограничения свободы.-0-