Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Докшицком районе

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве 48-летнего мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, 1 ноября 2019 года в правоохранительные органы обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что его брат долгое время не появлялся дома. "Следственно-оперативная группа во время осмотра места происшествия получила информацию о криминальном характере исчезновения мужчины. В его доме следователи обнаружили следы крови. Экспертиза показала, что кровь принадлежит пропавшему. Правоохранительные органы получили информацию, что к убийству может быть причастен сын потерпевшего и его знакомый. По подозрению в этом они были задержаны на следующий день", - отметила Оксана Лазько. Позже следователи при участии одного из подозреваемых в лесу нашли тело погибшего.

Выяснилось, что за день до трагедии в деревне Улесье мужчина, его сын и знакомый сына выпивали, и у них возникла ссора. Молодые люди избили мужчину, он скончался на месте происшествия. Тело закопали в лесу недалеко от места жительства.

По результатам расследования 24-летнему и 25-летнему парням предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) УК. Они находятся под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-