Завершено расследование дела об убийстве с особой жесткостью жителя Бобруйска

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жесткостью 35-летнего жителя Бобруйска, в совершении которого обвиняются двое местных жителей 28 и 19 лет. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Вечером 3 ноября прошлого года обвиняемые после распития спиртных напитков направились в магазин. По дороге они встретили наглядно знакомого мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. С целью завладения его имуществом они напали на потерпевшего и избили его. Обвиняемые нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе и жизненно важные органы. После молодые люди осмотрели карманы его одежды и, ничего не обнаружив, забрали пакет с продуктами, принадлежащий потерпевшему", - рассказали в УСК.

Дома обвиняемые продолжили употреблять спиртные напитки, однако через некоторое время снова вернулись на место происшествия, чтобы убедиться в том, что мужчина мертв. В продолжение своей преступной деятельности молодые люди взяли фрагмент бетона и стали бросать на грудь и голову потерпевшего. После того, как им показалось, что мужчина скончался, они вернулись домой. Обвиняемые застирали свою одежду, а впоследствии сожгли ее. Спустя сутки молодые люди были задержаны по месту жительства сотрудниками милиции.

Фото СК

По уголовному делу следователи провели проверки показаний на месте обвиняемых, следственные эксперименты, многочисленные допросы и осмотры. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты более 25 экспертиз.

Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), а также по п.6, 12, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) Уголовного кодекса. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-