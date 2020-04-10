Завершено расследование дела об убийстве женщины в Толочинском районе

10 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве женщины в Толочинском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, 29 сентября 2019 года 46-летний житель Толочина пришел в дом к своей бывшей супруге и стал ее избивать, а потом перетащил избитую женщину в баню. После этого он обратился к соседу и попросил вызвать милицию и скорую помощь. Через несколько часов потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице. Конфликт между бывшими супругами возник на почве ревности, а также из-за личной неприязни.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, при отягчающих обстоятельствах) УК. Он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-