Завершено расследование дела в отношении администратора деструктивного чата из Жодино

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении администратора деструктивного чата в Telegram. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"26-летняя неработающая жительница Жодино с октября 2020 года по 26 марта 2021-го являлась администратором-модератором двух общедоступных местных каналов в мессенджере Telegram, имеющих признаки экстремистских. С целью ведения деструктивной деятельности девушка размещала сообщения с призывами к участию в несанкционированных групповых действиях с указанием порядка, места и времени их проведения, маршрутов движения. Кроме того, она же 3 ноября прошлого года в одном из этих чатов опубликовала сообщение, публично оскорбляющее представителя власти", - рассказали в СК.

Следователи допросили обвиняемую и свидетелей. Осмотром мобильного телефона подтверждена ее причастность к совершению противоправных действий. Как отмечается, сама она не привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и находилась в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. Она указала, что, по ее мнению, людям нужно собраться, обсудить сложившуюся обстановку в городе, но лично пойти не смогла бы и выходить на улицы никогда не планировала.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти); ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК.

Расследование уголовного дела завершено. К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

В ведомстве добавили, что по инициативе прокуратуры Жодино информационная продукция одного из указанных Telegram-каналов признана экстремистской. Установлено, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи канала неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Там же имелись сообщения и материалы с публичными призывами к противоправной деятельности.-0-