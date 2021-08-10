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10 августа 2021, 15:12

Завершено расследование дела в отношении пособника экстремистского формирования из Минского района

Скриншот из видео СК
Скриншот из видео СК

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего слесаря из Минского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Согласно материалам дела, мужчина решил оказать содействие одному из экстремистских формирований, которое осуществляет деятельность, в том числе направленную на возбуждение социальной вражды и розни к правоохранителям. Для своих преступных целей формирование использует информационные ресурсы, среди которых экстремистский Telegram-канал, в котором публиковалась информация о персональных данных сотрудников правоохранительных органов и членов их семей", - рассказали в УСК.

Для этого 18 марта текущего года он пришел к дому сотрудника милиции, рядом с которым проживал. Мужчина хотел убедиться, что правоохранитель проживает по опубликованному в интернете адресу, и сообщить эту информацию в указанный деструктивный ресурс. Обвиняемый проник в подъезд, придержав дверь за выходящим человеком, и позвонил в звонок. Ему открыла супруга милиционера. Мужчина растерялся, спросил первое, что пришло ему в голову, и ушел. Спускаясь по лестнице, он встретил мужчину. Опознав в нем того самого милиционера, обвиняемый скрылся с места происшествия.

Дома мужчина отправил сообщение в Telegram-канал с подтверждением, что правоохранитель проживает по указанному адресу. Информация была получена и использована в своей преступной деятельности представителями экстремистского формирования. Старания обвиняемого оценили положительно, он получил следующее задание - установить, какой автомобиль находится в пользовании правоохранителя. Однако сделать это слесарь уже не успел: 23 марта он был задержан сотрудниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД.

При осмотре мобильного телефона обвиняемого обнаружена фотография указанного сотрудника милиции и переписка с экстремистским Telegram-каналом. При задержании у него был изъят кинжал, который признан холодным оружием.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 (пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц) УК. Он не отрицал обстоятельства совершения преступления и подтвердил свои показания в ходе проверки показаний на месте.

Следователем изучены и данные о личности обвиняемого: мужчина ранее не судим, в декабре 2020 года привлекался к административной ответственности за перевозку холодного оружия. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

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Минская область расследование Следственный комитет
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