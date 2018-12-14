14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование драки с битой и бензопилой в Минске, 49-летнему мужчине предъявлено обвинение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

6 октября возле кафе на ул.Маяковского произошла потасовка между двумя компаниями. Двое молодых людей позвонили родственникам и попросили их забрать. Вскоре приехал 49-летний отец одного из парней. Он стал наносить удары битой по молодым людям. Один из них неоднократно падал на землю и ударялся головой. Старший брат избитого, который также приехал после звонка, получив удар битой, достал из багажника своего автомобиля бензопилу и завел ее, чтобы прекратить драку.

В результате драки братья были госпитализированы, старшему из них ударами биты были причинены тяжкие травмы. 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и хулиганстве. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отношении мужчины с бензопилой и других участников драки выделены материалы из уголовного дела для проведения проверки и дачи правовой оценки их действиям.-0-