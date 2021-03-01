Завершено расследование ДТП с двумя погибшими в Витебском районе

1 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебском районе, в котором погибли два человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

По данным следствия, 11 августа 2020 года на 257-м км дороги М3 Минск - Витебск 29-летний водетиль легковушки не справился с управлением, машину занесло, после чего она съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм 28-летний и 46-летний пассажиры скончались на месте происшествия. Во время аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности.

"Следователи допросили свидетелей и обвиняемого. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Автотехнической экспертизой установлена скорость движения автомобиля в момент ДТП - не менее 165 км/ч. Согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле", - рассказала Оксана Лазько.

Водителю предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. Он находится под стражей.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-