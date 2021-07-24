Завершено расследование масштабного мошенничества в сфере автолизинга

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в СК.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками ГУБОПиК МВД. В ходе расследования установлено, что 35-летний мужчина с ноября 2013 года по апрель 2018-го путем обмана и злоупотребления доверием 10 граждан завладел их денежными средствами на общую сумму более $170 тыс.

Согласно показаниям потерпевших, обвиняемый просил дать ему денежные средства в долг под различными предлогами, в том числе для развития игорного или сантехнического бизнеса, приобретения квартиры или личных нужд. Он сообщал гражданам заведомо ложные сведения об осуществлении им высокодоходной коммерческой деятельности, в том числе о наличии нелегального игорного бизнеса в столице. Следствием установлено, что обвиняемый распорядился денежными средствами на личные цели, лишь иногда возвращая часть денежных средств потерпевшим, чтобы усыпить их бдительность.

С июня 2018 года к фигуранту присоединился его знакомый - 35-летний минчанин. "Уже действуя группой лиц по предварительному сговору, им удалось совершить ряд мошеннических действий по завладению денежными средствами 15 граждан на общую сумму более Br125 тыс. Обвиняемому похищенных денежных средств показалось недостаточно, и он решил построить свою противоправную деятельность по принципу финансовой пирамиды, подключив еще троих соучастников. Они организовали преступную схему в сфере автолизинга", - рассказали в Следственном комитете.

Фото СК

В своей преступной деятельности обвиняемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными владельцами прокатного бизнеса, которые хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар в сумме до $500 и при условии, что ежемесячные платежи по лизингу за них будут погашать обвиняемые. Обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей.

В ходе расследования установлено, что в ряде случаев лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов автомобилей, которые также являлись подставными и состояли в сговоре с организаторами преступной схемы. Техника на них регистрировалась лишь формально. Таким образом, обвиняемые завладевали денежными средствами компаний и при этом оставались с автомобилями.

По версии следствия, транспортные средства фигуранты сбывали без переоформления на территории России. Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции и следователей установлено местонахождение пяти авто. Как правило, обвиняемых интересовали только люксовые автомобили, стоимость которых исчислялась в несколько десятков тысяч долларов. К примеру, в одном из эпизодов фигурировал автомобиль стоимостью более $100 тыс.

Таким образом, в период с июня 2018 года по июль 2020-го пятерым обвиняемым удалось завладеть имуществом (денежными средствами и автомобилями) 5 лизинговых компаний и 6 граждан на общую сумму более $700 тыс. в эквиваленте. Всего задокументированы десятки эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В преступной схеме фигурировало 25 автомобилей.

В ходе расследования проведены обыски по месту жительства обвиняемых, допрошены сотни свидетелей, изучена документация лизинговых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. По результатам расследования во все лизинговые компании следователем внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, за непринятие мер по должной проверке кредитоспособности и благонадежности лизингополучателей.

Действия мужчин квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К двум гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде заключения под стражу, два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск. В отношении еще одного обвиняемого ранее дело было выделено в отдельное производство и направлено прокурору для направления в суд.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору.-0-