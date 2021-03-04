Завершено расследование мошенничества в сфере автострахования в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:07 Студенты БГУ стали призерами международной олимпиады по иностранным языкам Общество
14:04 Ученые расшифровали древнейшее руководство по мумификации Калейдоскоп
13:59 Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник Общество
13:55 Авиакомпания Lufthansa понесла рекордные потери на фоне пандемии В мире
13:54 Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок Экономика
13:50 БГУ поднялся на 100 мест в рейтинге QS по физике и астрономии Общество
13:39 ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн Экономика
13:31 Доллар на торгах 4 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:30 В литовском пункте пропуска "Мядининкай" возобновлено оформление Общество
13:27 Facebook снимает запрет на политическую рекламу Технологии
13:20 Завершено расследование мошенничества в сфере автострахования в Минске Происшествия
13:19 Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с COVID-19 на 23% - эксперт В мире
13:09 В Национальном аэропорту Минск рассказали, в какое время 6-8 марта можно сдать тесты на COVID-19 Общество
13:04 Обновленное здание республиканской ГАИ открыли в Минске Регионы
12:43 Учащаяся полоцкой гимназии и студент БГУ стали призерами международного конкурса эссе Регионы
12:38 Носкевич прокомментировал расследование дел Тихановского и координационного совета Общество
12:36 Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19" Общество
12:35 Первый электродом введут в Минске в II квартале Регионы
12:33 Крупную модернизацию начал стеклозавод в Елизово Регионы
12:31 Историки БГУ подготовили фильм об известных деятелях университета Общество
12:30 В Минске в 2021 году будут введены в эксплуатацию 53 жилых дома Регионы
12:20 Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V" В мире
12:09 В литовском пункте пропуска "Мядининкай" остановлено оформление Общество
12:09 Своевременная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников - Мартынюк Регионы
12:04 План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко Экономика
11:59 Криминогенная обстановка находится под полным контролем правоохранителей - Кубраков Общество
11:57 Андрейченко проведет 5 марта личный прием граждан Регионы
11:56 Кратковременные осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 5 марта Общество
11:49 Снег и до -12°С ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:42 Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
04 марта 2021, 13:20

Завершено расследование мошенничества в сфере автострахования в Минске

Фото УСК по городу Минску
Фото УСК по городу Минску

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, двое мужчин с апреля 2016 года по апрель 2019-го создали организованную группу и руководили ею. В указанный период времени в группу были включены еще три участника, при этом роли были четко распределены. Организаторы подыскивали авто для инсценировок ДТП. Транспортное средство для роли "потерпевшего" приобреталось в России или Беларуси, как правило, уже с повреждениями. Второй автомобиль на роль виновника ДТП приобретался исключительно в Беларуси без официального оформления на фигурантов дела. Критерии покупки - стоимость до $600 и способность передвигаться на минимальные расстояния.

"После приобретения автомобилей подготавливалось их техническое состояние, производилась регистрация и оформлялись договоры страхования. При этом "потерпевший" автомобиль регистрировался на близких и знакомых фигурантов. Обвиняемые им поясняли, что занимаются куплей-продажей подержанных авто и не могут на себя оформлять много машин. За помощь обещали вознаграждение в $100", - рассказали в СК.

За несколько дней до планируемой инсценировки ДТП организаторы подыскивали людей на роли водителей. Это были знакомые участников группы - соседи по дому и даче, коллеги или бывшие коллеги по работе, друзья, бывшие одноклассники, которые испытывали материальные трудности. Сразу оговаривались цель, время и место планируемой инсценировки, а также сумма вознаграждения - $100-200. Впоследствии эти люди становились фигурантами преступной деятельности.

Три года обвиняемые, находясь в Минске и Минской области, инсценировали ДТП. Это всегда происходило поздним вечером или ночью на малооживленном участке дороги. Следствием установлены 20 эпизодов преступной деятельности.

Существовало два основных сценария, которые сообщались сотрудникам ГАИ: либо автомобиль-виновник не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги, либо не соблюдалась дистанция. После столкновения один из фигурантов наносил автомобилю-"потерпевшему" дополнительные повреждения подручными средствами, а также рассыпал заранее подготовленные осколки стекла и разливал автомобильные жидкости. Делалось это для большей реалистичности, а также для заявления о дополнительных повреждениях. Впоследствии участники группы обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Полученные деньги присваивались.

Общий ущерб от преступных действий - более Br350 тыс. Следователи приняли меры, чтобы он был возмещен. На имущество фигурантов общей стоимостью более Br107 тыс., в том числе автомобили, недвижимость и денежные средства, наложен арест. При расследовании были проведены обыски по месту жительства и месту работы обвиняемых, допрошены более 100 свидетелей, изучена документация страховых компаний. К материалам дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия мужчин в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям ст.209 УК (мошенничество). К 35 гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному - личное поручительство, еще один мужчина заключен под стражу, два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по городу Минску

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск мошенничество Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Речице в частном доме найдено тело женщины
Фото из архива Житель Гродно создавал фейковые аккаунты и писал угрозы правоохранителям
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома В Островце 11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под машину
Фото из архива В лесном массиве Минского района при пожаре в шалаше погиб мужчина
Фото из архива В Минском районе пропал 16-летний подросток
Фото МЧС В Сенненском районе при пожаре спасли пенсионера
Главное
Во время церемонии вручения наград "Нация может развиваться только на позитивных идеях" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам
Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год
План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко
Топ-новости
"Благодарю за честную, безупречную службу" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
РЕПОРТАЖ: Один день с участковым инспектором
ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн
Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник
Андрейченко проведет 5 марта личный прием граждан
Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19"
Своевременная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников - Мартынюк
МТС запустил собственный дата-центр
Снег и до -12°С ожидаются в Беларуси в выходные
Носкевич прокомментировал расследование дел Тихановского и координационного совета
В Национальном аэропорту Минск рассказали, в какое время 6-8 марта можно сдать тесты на COVID-19
Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 марта прямые телефонные линии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316
"Белпочта" досрочно выплатит пенсии в преддверии 8 марта
Доллар на торгах 4 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.