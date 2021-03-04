Завершено расследование мошенничества в сфере автострахования в Минске

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, двое мужчин с апреля 2016 года по апрель 2019-го создали организованную группу и руководили ею. В указанный период времени в группу были включены еще три участника, при этом роли были четко распределены. Организаторы подыскивали авто для инсценировок ДТП. Транспортное средство для роли "потерпевшего" приобреталось в России или Беларуси, как правило, уже с повреждениями. Второй автомобиль на роль виновника ДТП приобретался исключительно в Беларуси без официального оформления на фигурантов дела. Критерии покупки - стоимость до $600 и способность передвигаться на минимальные расстояния.

"После приобретения автомобилей подготавливалось их техническое состояние, производилась регистрация и оформлялись договоры страхования. При этом "потерпевший" автомобиль регистрировался на близких и знакомых фигурантов. Обвиняемые им поясняли, что занимаются куплей-продажей подержанных авто и не могут на себя оформлять много машин. За помощь обещали вознаграждение в $100", - рассказали в СК.

За несколько дней до планируемой инсценировки ДТП организаторы подыскивали людей на роли водителей. Это были знакомые участников группы - соседи по дому и даче, коллеги или бывшие коллеги по работе, друзья, бывшие одноклассники, которые испытывали материальные трудности. Сразу оговаривались цель, время и место планируемой инсценировки, а также сумма вознаграждения - $100-200. Впоследствии эти люди становились фигурантами преступной деятельности.

Три года обвиняемые, находясь в Минске и Минской области, инсценировали ДТП. Это всегда происходило поздним вечером или ночью на малооживленном участке дороги. Следствием установлены 20 эпизодов преступной деятельности.

Существовало два основных сценария, которые сообщались сотрудникам ГАИ: либо автомобиль-виновник не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги, либо не соблюдалась дистанция. После столкновения один из фигурантов наносил автомобилю-"потерпевшему" дополнительные повреждения подручными средствами, а также рассыпал заранее подготовленные осколки стекла и разливал автомобильные жидкости. Делалось это для большей реалистичности, а также для заявления о дополнительных повреждениях. Впоследствии участники группы обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Полученные деньги присваивались.

Общий ущерб от преступных действий - более Br350 тыс. Следователи приняли меры, чтобы он был возмещен. На имущество фигурантов общей стоимостью более Br107 тыс., в том числе автомобили, недвижимость и денежные средства, наложен арест. При расследовании были проведены обыски по месту жительства и месту работы обвиняемых, допрошены более 100 свидетелей, изучена документация страховых компаний. К материалам дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия мужчин в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям ст.209 УК (мошенничество). К 35 гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному - личное поручительство, еще один мужчина заключен под стражу, два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по городу Минску