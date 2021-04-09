Завершено расследование похищения человека в Полоцком районе

9 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о похищении человека и злостном хулиганстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, ночью 8 ноября 2020 года 28-летний житель Ушач приехал в одну из деревень Полоцкого района к 27-летнему местному жителю. Не застав того на месте, гость в присутствии хозяйки дома беспричинно избил находившихся там мужчин.

Утром 29 ноября ушачанин приехал по тому же адресу уже с тремя своими знакомыми - 29, 30 и 32 лет. Когда потерпевший вышел из дома, его ударили, затолкали в багажник автомобиля и отвезли в лесной массив, где заставили копать себе яму. Через некоторое время одному из похитителей сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, оставив потерпевшего в лесу.

Следователи допросили потерпевшего, свидетелей и обвиняемых. Проведены очные ставки и проверка показаний на месте. В ходе следствия установлено, что один из обвиняемых снимал видео происходящего в лесу на мобильный телефон. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных УГКСЭ по Витебской области. В ходе осмотра места происшествия в яме, которую копал потерпевший, были обнаружены три окурка сигарет. Биолого-генетической экспертизой установлено, что биологический материал на окурках сигарет мог принадлежать трем обвиняемым.

По результатам расследования трем подельникам ушачанина предъявлено обвинение по ч.2 ст.182 (похищение человека) и ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК. Действия зачинщика квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.2 ст.182 (похищение человека) и ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК.

Ко всем четверым обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-