Завершено расследование смертельного ДТП в Оршанском районе: у водителя было 3 промилле

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о ДТП в Оршанском районе, в котором погибли два человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Авария произошла 27 августа 2020 года. Водитель легковушки был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отвлекся, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобусную остановку. Затем машина съехала в кювет. В результате ДТП два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель и два других пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемого. Последний во время допроса пояснил, что отвлекся от управления, когда переключал песню на магнитоле. Судебные эксперты провели ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Автотехнической экспертизой установлена скорость движения автомобиля в момент ДТП - 91,4 км/ч. В крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 3 промилле", - отметила Оксана Лазько. Кроме того, мужчина не имел водительских прав.

По результатам расследования 47-летнему водителю предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области