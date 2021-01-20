Завершено расследование убийства женщины на хуторе в Лидском районе

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Обстоятельства разворачивались днем 25 декабря 2019 года: 37-летний житель Лидского района и его 49-летний друг позвали к себе в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни. В доме обвиняемого на хуторе компания распивала спиртное. Хозяину дома захотелось испытать новых ощущений - и это сопровождалось неоднократным применением физического насилия в отношении сельчанки и друга.

"Обвиняемый взял в руки металлический совок и нанес женщине удар по голове. Под угрозой убийства он заставлял друга задушить 42-летнюю женщину проводом, чтобы сделать того соучастником своих деяний, но в результате сделал это самостоятельно. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины и некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал, где оно в последующем и было обнаружено", - рассказали подробности дела в СК.

Обеспокоенные родственники и знакомые женщины обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении. Вскоре милиционерам стало понятно, что исчезновение может носить криминальный характер. В дальнейшем правоохранительные органы задержали 49-летнего участника застолья, который рассказал о произошедшем и указал местонахождение тела. По подозрению в совершении преступления был задержан хозяин дома, который признался в содеянном. Он не скрывался, жил как раньше и даже сам звонил участковому с просьбой устроиться на работу.

Фото СК

Факт о личности обвиняемого: именно этот мужчина был судим за захват заложника и угон автобуса в Копыльском районе в 2003 году. В момент совершения преступления переговоры с ним вел лично министр внутренних дел Республики Беларусь, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления обвиняемый мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), ст.186 (угроза убийством), п.п.2, 8 ч.2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) УК.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-