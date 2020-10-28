Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство супругов в Могилеве

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство супругов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

"Как сообщалось ранее, ночью 19 мая 60-летний местный житель проник на территорию частного дома в Могилеве, где проживали супруги пенсионного возраста. Мужчина разбил окно в доме и забросил в помещение самодельное взрывное устройство. После чего облил входную дверь и крыльцо дома бензином и поджег. Когда 68-летний хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, мужчина нанес ему два ножевых ранения. Несмотря на полученные травмы, потерпевшему удалось пресечь действия нападавшего и удерживать его до приезда сотрудников милиции", - рассказали в СК.

Для установления всех обстоятельств преступления следователи допросили родственников и знакомых мужчины, которые пояснили, что на протяжении последних лет он вел себя агрессивно, страдал манией преследования. Специалисты ГКСЭ провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Согласно заключению эксперта, мужчина в период совершения преступления страдал и до настоящего времени страдает психическим заболеванием в форме бредового расстройства. Он уверен, что к нему плохо относятся окружающие, хотят причинить вред, забрать дом и лишить жизненных благ. В момент совершения нападения мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию он представляет особую опасность для общества.

На основании изложенного и в соответствии с законодательством будет рассматриваться вопрос о применении к мужчине принудительных мер безопасности и лечения.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-