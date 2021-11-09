9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с участием пешехода произошло сегодня утром у дома №62 по улице Ротмистрова.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 7.45 67-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан", ехал по улице Ротмистрова со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Бачило. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он наехал на 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево относительно движения автомобиля. С травмами женщина доставлена в учреждение здравоохранения, по факту ДТП проводится проверка.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.-0-