Женщина с сыновьями погибла при пожаре в Светлогорском районе

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе при пожаре погибли пенсионерка и двое ее сыновей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в агрогородке Печищи поступило спасателям ранним утром 20 сентября. К приезду подразделений МЧС открыто горели дом и баня.

Хозяйка дома 1934 года рождения жила с двумя сыновьями (1966 г.р. и 1968 г.р.). Работники МЧС на кровати в горящей комнате нашли обгоревшее тело хозяйки, на диване в этой же комнате - тело ее сына. При разборке обрушившихся конструкций кирпичной пристройки обнаружили тело второго сына.

Огнем уничтожены баня, кровля дома, повреждены потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники Светлогорского РОСК устанавливают обстоятельства произошедшего.-0-