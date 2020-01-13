Жертвами мошенника из Минска стали 235 человек и благотворительная организация

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник из Минска выманил у доверчивых граждан более Br220 тыс. под предлогом продажи мебели, окон и дверей, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). По данным следствия, действовал злоумышленник с апреля 2017 по март 2019 года. "Являясь директором ЧТУП "Райтлайн", мужчина под предлогом продажи, доставки и установки корпусной мебели, кухонного гарнитура, окон и дверей завладел деньгами 235 граждан и благотворительного общественного объединения "Поможем детям Чернобыля" на общую сумму более Br223 тыс.", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Мужчина разместил в региональных газетах объявления о продаже в кредит мебели, окон и дверей. Покупатели передавали ему наличные в качестве предоплаты. Кроме того, деньги перечислялись банками на счет предприятия на основании кредитных договоров, заключенных с гражданами. "После получения денег он по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял, на телефонные звонки не отвечал. При этом не имел реальной возможности исполнять принятые на себя обязательства и не намеревался этого делать. Все полученные противоправным способом деньги тратил на личные нужды", - отметила Екатерина Гарлинская.

Мошенник находится под стражей. Меры к возмещению причиненного ущерба обвиняемый не предпринял. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-