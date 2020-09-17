Житель Барановичей купил психотроп и поделился им с таксистом

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Молодой человек 1998 года рождения приобрел не менее 0,078 г мефедрона. Цели сбыта у парня не было. Домой он возвращался на такси и решил поделиться психотропом с водителем.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.328 и ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) УК. Он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

По амнистии молодого человека освободили от наказания на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-