Житель Барановичей умышленно наехал на сотрудника милиции

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который умышленно наехал на сотрудника милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, вечером 10 августа 25-летний горожанин ехал на автомобиле Audi по ул.Царюка. Водитель умышленно наехал на милиционера, который выполнял обязанности по охране общественного порядка, и скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина заменил поврежденные стекла в машине. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его установили и задержали.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст.364 (применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности) УК. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-