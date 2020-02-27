Житель Барановичей выкинул из окна таксу и угрожал убийством отцу

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей обвиняется в жестоком обращении с животным и угрозе убийством. Барановичским межрайонным отделом СК завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"Установлено, что 18 ноября 2019 года нетрезвый 30-летний мужчина дома душил и бил свою собаку породы такса. После этого выбросил животное из окна квартиры на третьем этаже, она погибла", - рассказал Дмитрий Иванюк.

Кроме того, 2 января нетрезвый мужчина во время конфликта повалил своего отца на пол, приставил к его горлу нож и угрожал убийством. "Следователям фигурант сообщил, что он разозлился на то, что отец отказал ему в покупке спиртного", - проинформировал Дмитрий Иванюк.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным) и ст.186 УК (угроза убийством). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-