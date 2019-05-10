Житель Барановичей за ложное сообщение о готовящемся взрыве осужден на 1,5 года колонии

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Барановичского района и города Барановичи оглашен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве дома, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено, пьяный мужчина с мобильного телефона позвонил по номеру 102 и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме. Сотрудники милиции в течение нескольких минут установили личность звонившего. Фигурант пояснил, что поссорился со своей знакомой, которая не хотела с ним общаться и ушла из дома. Он хотел выяснить с ней отношения, поэтому позвонил в правоохранительные органы, полагая, что для выяснения обстоятельств к нему привезут знакомую.

Кроме того, во время расследования уголовного дела обвиняемый похитил чужой мобильный телефон, поскольку его аппарат был признан вещественным доказательством и изъят.

Суд признал фигуранта виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность для жизни и здоровья людей (ч.1 ст.340 УК) и краже (ч.1 ст.205 УК). Он приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также к нему применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.-0-