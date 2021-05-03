Житель Барановичей задержан за порчу имущества и участие в акциях протеста

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах за порчу имущества и участие в прошлогодних протестах задержан молодой человек. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК и сыщики районной милиции установили 22-летнего местного жителя, который подозревается в порче имущества и участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Как уточняется, 25 декабря 2020 года парень исписал красной и белой краской железнодорожный мост протестными фразами и рисунками. По факту осквернения сооружений было возбуждено уголовное дело. Сейчас милиционеры установили причастность парня к этому преступлению.

По месту жительства молодого человека обнаружили незарегистрированную символику. Выяснилось, что задержанный - участник различных Telegram-ресурсов протестного толка, в том числе экстремистских, где он сообщал о локациях и перемещениях милиционеров. Сам горожанин неоднократно участвовал в уличных акциях и координировал участников.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали подозреваемым по этому уголовному делу. На него также составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Фигуранту вынесли официальное предупреждение в соответствии с законодательством об экстремизме.-0-