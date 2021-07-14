Житель Барановичского района откопал на своем участке противотанковую мину

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе на частном подворье обнаружен арсенал времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть милиции позвонил житель деревни Полонка. Мужчина рассказал, что копал выгребную яму на своем участке и на глубине около метра обратил внимание на торчащий из земли металлический предмет, похожий на взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Специалисты установили, что это противотанковая мина Теллермина 42 (Tellermine 42) немецкого производства. Взрывное устройство использовалось во время Второй мировой войны.

При обследовании территории военнослужащие обнаружили также 8 тротиловых шашек и запалов к ним, винтовку Мосина и винтовку Маузер с тремя патронами. Все боеприпасы относятся к годам Великой Отечественной войны. Они уничтожены.

В УВД напоминают, что при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-