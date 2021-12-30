Житель Барановичского района приговорен к 19 годам колонии за жестокое убийство односельчанина

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд огласил приговор по уголовному делу о принуждении к возмещении долга, жестоком убийстве и хищении паспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

На скамье подсудимых оказался ранее пять раз судимый мужчина 1964 года рождения.

События произошли 10-11 мая в агрогородке Вольно Барановичского района. Будучи пьяным, фигурант пришел к своему 54-летнему односельчанину и стал требовать вернуть долг. В пылу ссоры он не менее 20 раз ударил оппонента молотком и другими предметами. С особой жестокостью бил по жизненно важным органам: от травматического шока хозяин дома умер на месте. А злоумышленник похитил его паспорт и ушел. По данным Следственного комитета, речь шла о долге в Br300.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.384 (принуждение к возмещению причиненного ущерба с применением насилия) УК, п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК и ст.378 (хищение паспорта) УК. Он приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Также к фигуранту применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-