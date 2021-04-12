Житель Бреста публично оскорбил представителя власти - дело направлено в суд

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"По материалам дела, обвиняемый 23 сентября 2020 года со своего мобильного телефона в одном из чатов Telegram разместил в адрес бывшего руководителя ГУБОПиК МВД Беларуси сообщения с использованием ненормативной лексики, которые противоречили общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми. Молодой человек признал вину и раскаялся в своем поступке. Объяснил это тем, что не справился с эмоциями под влиянием деструктивных каналов информации в социальных сетях и мессенджерах", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре города пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий мужчины по ст.369 Уголовного кодекса.

Избранную к нему меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении - прокурор оставил без изменения.-0-