Житель Бреста публично оскорбил Президента - дело направлено в суд

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины - ему инкриминировано публичное оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина 22 февраля 2021 года из своего дома неоднократно звонил на специальную телефонную линию службы милиции 102 УВД Брестского облисполкома. В разговоре с оператором линии он оскорбил главу государства. Осознавая унизительный характер своих высказываний, он рассчитывал на то, что они станут известны неопределенному кругу лиц", - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса.

Ранее примененную к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-