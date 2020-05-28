Житель Брестского района обокрал престарелого отца

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о краже в крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Ночью 24 апреля 45-летний житель Брестского района сорвал замок гаража и взломал находившийся там сейф. Оттуда похитил две бутылки вина, $600 и Br13 тыс., принадлежавшие его 86-летнему отцу. Фигурант пояснил правоохранителям, что вечером просил у отца денег, однако тот отказал. Сын решил вскрыть тайник со сбережениями.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Он заключен под стражу. Ранее сельчанин девять раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, злоупотребляет спиртным. Причиненный отцу ущерб он частично возместил.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-