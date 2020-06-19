Житель Чечерского района нашел рюкзак с деньгами и отнес в милицию

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Чечерского района нашел рюкзак с деньгами и отнес его в милицию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Дмитрий Борисенко из Ботвиново нашел у дороги рюкзак, в котором было свыше Br1 тыс. и банковская карта. О находке сельчанин сообщил в РОВД.

Правоохранители установили владелицу найденного. Ею оказалась жительница Кореневки Гомельского района. Женщина пояснила, что потеряла рюкзак по неосторожности.

Фото УВД Гомельского облисполкома

За поступок мужчину поощрили в РОВД. Дмитрию Борисенко вручили благодарственное письмо и книгу о гомельской милиции. "Такие поступки заслуживают внимания и должны быть примером для других", - отметил начальник Чечерского РОВД Владимир Бухавцов. Он добавил, что буквально за месяц в райотдел принесли еще несколько ценных находок, среди которых банковские карты и мобильные телефоны.-0-