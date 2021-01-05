Житель Череповца задержан при попытке нарушить белорусско-литовскую границу

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сморгонские пограничники 4 января в районе деревни Каменный Лог задержали гражданина России. Иностранец намеревался нарушить белорусско-литовскую границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Житель Череповца двигался пешком по автомобильной дороге Минск - Вильнюс. В 3 км от границы его задержали пограничники, от которых он не стал скрывать своих незаконных намерений. Мужчина собирался попасть в Евросоюз в обход пункта пропуска, так как возможности получить шенгенскую визу у него не было", - рассказали в ГПК.

В отношении правонарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания. До завершения разбирательства задержанный будет находиться в ИВС Сморгонской пограничной группы. Ему грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.-0-