Житель Дятловского района получил 3 года колонии за возбуждение социальной розни в соцсети

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Дятловского района получил 3 года колонии за возбуждение социальной розни и национальной вражды в соцсети. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 35-летнего жителя Дятловского района. Мужчине инкриминированы умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и социальной вражды и розни.

"В 2019-2020 годах в различных сообществах в соцсети он оставлял экстремистские по своему содержанию комментарии. Цель их - возбудить социальную рознь в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также национальную вражду", - рассказали в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал частично. Известно, что в 2018 году его уже судили за аналогичные преступления.

С учетом представленных гособвинителем доказательств Гродненский областной суд постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-