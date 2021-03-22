Житель Ганцевичского района хранил дома боевые патроны

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изъяли у 51-летнего жителя Ганцевичского района 17 боевых патронов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД получили оперативную информацию о причастности мужчины к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время обыска у него дома нашли 17 патронов калибра 7,62х54R с трассирующими пулями. По заключению экспертизы, они являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному оружию.

По словам мужчины, патроны он нашел в заброшенном доме и, пока не придумал, как поступить с ними, хранил у себя.

Возбуждено уголовное дело.-0-