Житель Ганцевичского района приговорен к трем годам колонии-поселения за смертельное ДТП

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ганцевичского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Смертельное ДТП произошло ночью 21 мая на выезде из Ганцевичей. Водитель микроавтобуса "Фольксваген Транспортер" сбил 54-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении, а сам скрылся. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. Спустя несколько часов сотрудники ГАИ установили личность водителя и задержали его. Им оказался 34-летний житель Ганцевичского района. Как установит следствие, мужчина отвлекся от управления транспортным средством, когда искал съемную панель от автомагнитолы, и в условиях недостаточной видимости наехал на велосипедиста.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Виновник аварии на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу сестры погибшего с него будут взысканы Br25 тыс. в качестве денежной компенсации морального вреда, а также расходы по оплате услуг представителя в размере Br1170.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-