Житель Ганцевичского района выкопал в огороде мину времен войны

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе местный житель выкопал на подворье мину времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть районного отдела внутренних дел обратился житель агрогородка Мальковичи. Правоохранителям он рассказал, что, работая в огороде, выкопал напоминающий снаряд предмет, а затем перенес его в лес. Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 установили, что находка является минометной миной времен войны.

Военнослужащие обследовали участок, других боеприпасов на его территории не обнаружили. Найденную мину саперы уничтожили.-0-