Житель Глубокого за разбойное нападение на пенсионерку приговорен к 7 годам

3 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Вынесен приговор жителю Глубокого, совершившему разбойное нападение на пенсионерку в Миорском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

Неработающий мужчина 1990 года рождения ночью 16 декабря 2019 года, будучи в нетрезвом виде, решил съездить к родным в деревню Новый Погост в Миорском районе. Поездку, обошедшуюся его жене в Br70 (женщина дала деньги на оплату телефона), он проделал с шиком на такси. В конечной точке маршрута путешественника ждала неудача: отец не пустил его в дом. Тогда парень, увидев свет в одном из окон, незаконно проник в дом, где жила пенсионерка 1932 года рождения, и стал требовать у нее деньги, угрожая смертью. Однако добиться ничего не смог и покинул жилище. Утром по горячим следам его задержали правоохранители.

Суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 30 базовых величин (1 БВ - Br27). Приговор вступил в законную силу.-0-