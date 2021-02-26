Житель Гомельской области задержан за оскорбление и угрозу насилия в адрес милиционеров

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление и угрозу насилия в адрес милиционеров задержан житель Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На 24-летнего жителя городского поселка Корма Гомельской области вышли оперативники отдела по противодействию киберпреступности Минского РУВД. В январе молодой человек публиковал в открытом чате "Сеница" сообщения оскорбительного содержания и угрозы применения насилия к участковому инспектору милиции Минского РУВД. Автор сообщений задержан. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - рассказали в УВД.

Помимо этого, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. В январе он размещал в этом же чате сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес начальника Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД.

"Оперативники продолжают работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете", - добавили правоохранители.-0-