Житель Гродненского района выкопал на своем участке патроны времен войны

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 20 патронов времен Великой Отечественной войны выкопал у себя на участке житель Гродненского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Мужчина занимался на участке сельхозработами. В какой-то момент в борозде он обратил внимание на стеклянную бутылку. В ней в вязком веществе находились патроны. Мужчина обратился в милицию.

"Прибывшие правоохранители изъяли 23 патрона и направили их в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной баллистической экспертизы. Выяснилось, что это боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию - винтовкам и карабинам "Маузер". Дата выпуска их - 1943-1944 годы", - рассказала Елена Мисюкевич.

Сейчас по этому факту назначена проверка. 20 патронов, к слову, оказались пригодными для стрельбы.

Судебные эксперты напоминают, что при обнаружении опасных находок необходимо в первую очередь сообщить о них правоохранителям. Категорически запрещено производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженным предметом.-0-