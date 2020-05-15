Житель Гродно нашел подработку в интернете и стал пособником мошенников

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно искал работу в интернете и стал пособником мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Нигде не работающий житель Гродно 1990 года рождения в одном из мессенджеров увидел объявление о вакансии в обменном пункте криптовалют. Потенциальный работодатель объяснил, что на карточку молодого человека будут перечислять деньги, которые необходимо будет перенаправить на другие счета. Вознаграждение за каждый перевод - от Br5 до Br30.

В один из дней на карту гродненца поступило $150, которые он перевел на указанные ему реквизиты электронного кошелька. Себе молодой человек оставил себе около 10% от суммы.

"За два дня до этого жителю столицы в социальной сети написала знакомая с просьбой дать взаймы Br650. В сообщении были указаны и реквизиты банковской карты. Ничего не подозревающий 29-летний минчанин перечислил деньги. Оказалось, что страницу женщины взломали и от ее имени отправили сообщение. Правоохранители выяснили, что именно на карту гродненца и были перечислены деньги", - рассказали в милиции. Стоит отметить, предупреждения о том, что эта схема - классический пример работы интернет-мошенников, звучали в СМИ не раз.

Гродненец стал посредником в мошеннической схеме. Установлено, что за месяц он совершил около 10 подобных операций. За каждую получил вознаграждение. При этом он не предполагал, что переводимые им деньги добыты преступным путем.

Милиция предупреждает, что действия таких посредников могут подпадать по санкцию ст.12.7 КоАП "Незаконная предпринимательская деятельность". Наказание предусматривает штраф в размере до ста базовых величин (1БВ - Br27).-0-