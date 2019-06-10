Житель Гродно отправлял девушкам в соцсетях интимные снимки - возбуждено уголовное дело

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно будет привлечен к ответственности за распространение порнографии, сообщили БЕЛТА в группе общественных связей и информации Октябрьского РОВД Гродно.
Молодой человек 1986 года рождения знакомился с представительницами противоположного пола в социальных сетях и во время общения высылал им свои интимные фотографии. "По заключению эксперта, данные снимки относятся к материалам порнографического содержания", - рассказали в милиции.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием интернета). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.-0-
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