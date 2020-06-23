23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно под предлогом помощи в продаже забирал себе чужие телефоны и другие электронные устройства. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В мошенничестве подозревается 28-летний житель Гродно. От его действий, в частности, пострадал 20-летний молодой человек, который пытался продать мобильный телефон. В какой-то момент его нашел подозреваемый и предложил свою помощь в продаже.

"Шло время, а 20-летний гродненец слышал только обещания. Когда он понял, что стал жертвой обмана, то обратился за помощью в правоохранительные органы. Как оказалось, молодой человек не первый, кто доверился жителю областного центра. Таким же образом он "помогал" в реализации игровой приставки и iPhone", - рассказали в милиции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Сумма причиненного им ущерба по трем фактам превышает Br5 тыс.-0-