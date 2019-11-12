Житель Гродно похищал со счетов иностранных банков деньги и покупал на них биткоины

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении со счетов иностранных банков. Его фигурант, 28-летний житель Гродно, полученные незаконным способом деньги тратил на покупку биткоинов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Деньги со счетов иностранных банков похищались в 2012-2016 годах. "В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенных совместно с сотрудниками МВД следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению этого преступления 28-летнего жителя Гродно", - рассказали в СК.

Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации, защищенные сложными паролями, а также деньги и документы. По данным следствия, обвиняемый переводил средства на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал. Кроме того, следствием зафиксированы эпизоды приобретения товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт. "На полученные незаконным способом деньги мужчина приобретал биткоины. Помимо этого, он купил автомобиль, а также вложил денежные средства в недвижимость и собственный бизнес - кафе", - проинформировали в СК.

На первоначальном этапе следователи установили более 60 эпизодов противоправной деятельности фигуранта. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина. Гродненцу предъявлено обвинение по ч.4 ст.212 УК (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Мужчина признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также принял меры по возмещению причиненного ущерба и возврату незаконно полученного дохода. Фигурант предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму - более 630 тыс. евро в эквиваленте. Кроме того, следователи наложили арест на другие денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тыс. евро", - отметили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-