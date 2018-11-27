Житель Гродно пытался провезти через границу мобильники

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно пытался провезти через границу 15 Iphone 8 в тайнике под лобовым стеклом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
"Автомобиль ехал через пункт пропуска "Брузги". Для прохождения границы 36-летний водитель выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. При проведении таможенного контроля его ToyotaCamry была направлена на сканирование, установившее возможное сокрытие товара", - рассказали в ГТК. При последующем досмотре из оборудованного тайника гродненские таможенники извлекли 15 Iphone 8. Еще 40 коробок с гарнитурой к мобильным телефонам были обнаружены за задним сиденьем. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила более Br32 тыс.
Мобильные телефоны и комплектующие к ним, а также автомобиль изъяты. По выявленному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает конфискацию транспортного средства и сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию. -0-
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