Житель Гродно выманил у юрлиц более Br72 тыс.

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении представителя ООО "Стоунторг" возбуждены уголовные дела. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД столицы возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере в отношении жителя Гродно - Манкевича Дениса Александровича 1983 года рождения", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Гродненец долгое время был представителем ООО "Стоунторг". Правоохранители выяснили, что он обманным путем и под предлогом поставки субъектам хозяйствования продовольственных и непродовольственных товаров завладел деньгами в размере свыше Br72 тыс.

По информации оперативников, мужчина мог представляться потерпевшим как Архангельский Денис Александрович и Манкевич Андрей, а также представителем иных юридических лиц. "В столичную милицию поступило шесть заявлений от представителей юридических лиц, потерпевших от действий Манкевича. В настоящий момент возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст.209 УK (мошенничество в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Ольга Чемоданова.

Пострадавших от действий Дениса Манкевича правоохранители просят обратиться в Центральное РУВД Минска.-0-