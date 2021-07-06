Житель Гродно завладел 30 чужими аккаунтами - возбуждено уголовное дело

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно подозревается в несанкционированном доступе к 30 аккаунтам мобильного приложения, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

В отношении 31-летнего жителя Гродно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК. "По предварительной версии, в октябре 2020 года мужчина получил доступ к 30 учетным записям мобильного приложения. Далее на данных аккаунтах менялись почтовые адреса и пароли, что позволяло подозреваемому использовать учетные записи в личных целях", - рассказали в ведомстве.

"Гражданин был установлен оперативниками управления по противодействию киберпреступности в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. На данный момент он нигде не работает, в прошлом к уголовной ответственности не привлекался", - добавили в УВД.

За совершенное уголовно наказуемое деяние мужчине грозят штраф либо арест.-0-