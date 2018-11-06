Житель Грузии знакомился с белорусскими девушками и похищал у них ценные вещи

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Грузии знакомился в интернете с белорусскими девушками, а затем похищал у них ценные вещи и деньги, сообщила БЕЛТА официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.
35-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД Минска. Правоохранители выяснили, что некоторое время тот поддерживал с девушками отношения, входил в доверие, после чего похищал у них вещи или брал взаймы деньги и пропадал. Украденное он сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на азартные игры.
Задержанный пояснил, что многочисленные знакомства у него не ограничивались территорией Беларуси. Подобные связи мужчина поддерживал с девушками из Украины, Грузии и ближайшего зарубежья.
В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по ч.2 ст.205 УК (кража), по ч.1 ст.209 УК (мошенничество).-0-
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