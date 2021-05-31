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31 мая 2021, 12:59

Житель Иваново получил 4 года колонии-поселения за ДТП с одной погибшей и 11 пострадавшими

Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Каменецкого района огласил приговор по уголовному делу о ДТП с участием фуры и микроавтобуса, в котором один человек погиб и 11 получили травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Резонансная авария случилась 21 июня 2019 года в агрогородке Видомля Каменецкого района. На перекрестке столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и микроавтобус Mercedes, который вез пассажиров по маршруту Каменец - Брест. В результате одна пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла в больнице. Восемь человек получили опасные для жизни травмы, еще трое - менее тяжкие повреждения, которые повлекли длительное расстройство здоровья.

За рулем грузовика был 44-летний житель Иваново. Перед перекрестком неравнозначных дорог он пытался снизить скорость, однако сделать этого не смог и предупреждал участников дорожного движения о возможной опасности внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. На скорости автопоезд выехал на перекресток, где и столкнулся с маршруткой.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжких и менее тяжких травм). Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также его на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта. Смягчающим обстоятельством суд признал наличие на иждивении обвиняемого двух малолетних детей.

"За двумя потерпевшими признано право на удовлетворение исков. Передан вопрос об их рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в пресс-службе областного суда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-

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