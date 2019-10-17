Житель Ивацевичского района пытался устроить поджог на подворье

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района пытался поджечь постройки в собственном дворе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 16 октября около 12 часов. В дежурную часть РОВД обратилась жительница деревни Квасевичи. Женщина сообщила, что ее 60-летний супруг грозится устроить поджог на подворье. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска.

Выяснилось, что мужчина с утра требовал от жены сходить в магазин и купить ему бутылку водки. На очередной отказ сельчанин разозлился, схватил полимерную бутылку с бензином и стал поливать хозпостройку и гараж. Узнав о звонке в милицию, он бросил в сторону жены бутылку с жидкостью и облил ее.

Медицинское освидетельствование показало 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.-0-