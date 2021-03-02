Житель Калинковичей предстанет перед судом за угрозу взрыва и другие преступления

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области изучила и направила в областной суд для определения подсудности уголовное дело в отношении неработающего 31-летнего жителя Калинковичей, которому инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности в прокуратуре.

Также мужчина обвиняется в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности, заведомо ложном сообщении об опасности, добавили в прокуратуре.

Установлено, что фигурант, находясь у себя дома, при помощи компьютерной техники и программного оборудования на протяжении 2019-2020 годов размещал на официальных сайтах правоохранительных и местных исполнительных и распорядительных органов власти электронные сообщения, в которых угрожал взорвать социально значимые объекты и городскую инфраструктуру. Целью, как отметили в прокуратуре, было воздействие на принятие решения органами власти, устрашение населения Беларуси, дестабилизация общественного порядка.

Кроме того, мужчина совершил иные преступления. Всего обвиняемому инкриминированы 19 эпизодов противоправной деятельности.

По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств вины, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Прокурор согласился с правовой квалификацией действий обвиняемого.

Меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела УКГБ по Гомельской области.-0-