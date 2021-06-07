Житель Калинковичей промышлял ночными угонами и автокражами в Мозыре

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Калинковичей промышлял в Мозыре ночными угонами машин и автокражами, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Мозырского РОВД.

В конце мая в Мозырский РОВД обратился местный житель и сообщил, что ночью кто-то повредил замок водительской двери его автомобиля. Из салона пропали мультиметр, видеорегистратор, связка ключей и другое имущество.

Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый нигде не работающий 23-летний житель Калинковичей. Были и доказательства, что молодой человек ранее приезжал в Мозырь и угонял автомобили.

Так, в начале мая он заметил ВАЗ, стоявший в пер.Первомайском. Хозяин авто оставил ключ в замке зажигания, этим и воспользовался угонщик. Он прокатился по ночному городу и пригнал машину к соседнему дому.

27 мая на этой же улице молодой человек решил угнать еще один ВАЗ. Ключа в замке зажигания на этот раз не было. Парень пытался завести машину, сомкнув провода, пробовал толкнуть авто с горы, однако мотор не заводился - не было аккумулятора. Молодой человек бросил машину прямо на дороге.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемого задержали.-0-